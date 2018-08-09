МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились на фоне торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,29%, до 25509,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,04%, до 7891,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,14%, до 2853,58 пункта.

В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

Как сообщило в четверг министерство труда США, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 августа, снизилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. При этом аналитики считали, что показатель, напротив, вырастет — на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, до 220 тысяч.

Акции корпорации Yelp подскочили в четверг на 26,7% на фоне оказавшегося лучше финотчета, бумаги Tesla снизились на 4,88% на фоне оценки инвесторами планов по переводу компании на частную основу. Акции косметической компании ELF Beauty рухнули на 33,9% на фоне снижения прогноза по выручке на этот год.

"Похоже, стратегия "продать акции в мае и не возвращаться к торговле до октября" в этом году может и не сработать", — отметил агентству Marketwatch старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик, ссылаясь на популярную поговорку "продавай в мае и уходи".