МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром растет к большинству мировых валют в ожидании выхода ежемесячных данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 95,59 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1519 доллара с 1,1528 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 110,78 иены за доллар со 111,08 иены на прошлых торгах.

В пятницу трейдеры валютного рынка ждут данных от министерства труда США по потребительским ценам в стране в июле. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в отчетном месяце ускорилась до 3% с 2,9% в июне. Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен в месячном выражении на 0,2% после повышения на 0,1% месяцем ранее.

"Последние экономические новости, включая данные по рынку труда США в прошлую пятницу, подтвердили мнение о том, что американская экономика находится в стабильном состоянии, и ФРС, вероятно, продолжит постепенное повышение базовой ставки. Показатели, подтверждающие очередное ускорение инфляции в стране, могут усилить ожидания еще двух повышений ставки ФРС в текущем году и способствовать укреплению доллара", — прокомментировал агентству Франс Пресс главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер (Omer Esiner).