МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|-0,2%
|0,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2018)
|-0,9%
|1,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|
|
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,2%
|-0,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв)
|0,2%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2018)
|-0,4%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Экспорт (кв/кв)
|-0,5%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,3%
|0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2018)
|1,2%
|1,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|0,2%
|0,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Импорт (кв/кв)
|-0,6%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-0,4%
|0,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-12,36 млрд ф.ст.
|-12,05 млрд ф.ст.
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)
|-3,49 млрд ф.ст.
|-3,60 млрд ф.ст.
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,3%
|2,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июль)
|31,8 тыс
|17,0 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июль)
|6%
|5,9%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,4%
|0,4%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|
|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|859
|
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль)
|-75 млрд долл
|-79 млрд долл
|22:30
|GBP
|Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC
|-47,4 тыс
|
|22:30
|USD
|Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|613,4 тыс
|
|22:30
|USD
|Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|35,3 тыс
|
|22:30
|USD
|Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|170,3 тыс
|
|22:30
|AUD
|Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-51,5 тыс
|
|22:30
|JPY
|Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-68,5 тыс
|
|22:30
|RUB
|Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,7 тыс
|
|22:30
|EUR
|Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|22,8 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|1,3%
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за июль
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|RUB
|Etalon Group — закрытие реестра для выплаты див-дов за 2П2017
|$0,03 (1П2016) + $0,107 (2П2016) — див-д 2016
|$0,04 (1П2017) + $0,18 (2П2017) — див-д 2017