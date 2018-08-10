МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2018) -0,2% 0,5% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2018) -0,9% 1,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,2% -0,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) 0,2%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2018) -0,4% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — Экспорт (кв/кв) -0,5%

 

 
11:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,3% 0,2%
11:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2018) 1,2% 1,3%
11:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2018) 0,2% 0,4%
11:30 GBP Великобритания — Импорт (кв/кв) -0,6%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -0,4% 0,4%
11:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) 0,4% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) -12,36 млрд ф.ст. -12,05 млрд ф.ст.
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) -3,49 млрд ф.ст. -3,60 млрд ф.ст.
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,3% 2,3%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,2%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июль) 31,8 тыс 17,0 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июль) 6% 5,9%
16:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,4% 0,4%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 859

 

 
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль) -75 млрд долл -79 млрд долл
22:30 GBP Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC -47,4 тыс

 

 
22:30 USD Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 613,4 тыс

 

 
22:30 USD Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 35,3 тыс

 

 
22:30 USD Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 170,3 тыс

 

 
22:30 AUD Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -51,5 тыс

 

 
22:30 JPY Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -68,5 тыс

 

 
22:30 RUB Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,7 тыс

 

 
22:30 EUR Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 22,8 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 1,3%

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за июль

 

 

 

 

 

 

 RUB Etalon Group — закрытие реестра для выплаты див-дов за 2П2017 $0,03 (1П2016) + $0,107 (2П2016) — див-д 2016 $0,04 (1П2017) + $0,18 (2П2017) — див-д 2017