МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Акции металлургических компаний РФ открыли торги пятницы падением на 3-5%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Путину.

Акции "Норникеля" на Московской бирже на 10.20 мск снижались на 4,1%, акции "Северстали" — на 3,3%, бумаги НЛМК теряли 3,4%, ММК — 2,5%. Акции "Полюса" дешевели на 4,6%.

Индекс Мосбиржи при этом снижался на 1%, РТС — на 1,6%.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,7% — до 71,53 доллара за баррель по марке Brent.

За две предыдущие торговые сессии индекс РТС, рассчитываемый по долларовым ценам акций, упал более чем на 4%, отыгрывая рост санкционных рисков. При этом индекс Мосбиржи за последние два дня почти не изменился, а сессию четверга закрыл умеренным ростом.