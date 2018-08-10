МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Акции российских компаний горнодобывающей и металлургической промышленности торгуются в пятницу хуже рынка из-за рисков увеличения налоговой нагрузки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов ранее предложил изъять в бюджет допдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

На этом фоне акции "Норникеля" на Московской бирже на 11.20 мск снижались на 2,5%, акции "Северстали" — на 2%, бумаги НЛМК теряли 2,2%, ММК — 2,3%, "Полюса" — 2,9%, Polymetal — 2,6%, "Алросы" — 3%.

Акции "Уралкалия" при этом дешевели на 0,8%, "Фосагро" — на 0,6%, "Акрона" — на 1,3%.

Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,2%.