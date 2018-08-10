МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рубль пытается расти, выходя в плюс впервые за три дня, когда он подвергся паническим распродажам из-за роста рисков ужесточения санкционного давления США на Россию.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 12.22 мск повышался на 1 копейку — до 66,66 рубля, курс евро при этом снижался на 45 копеек и равнялся 76,50 рубля. Ранее в пятницу доллар обновил максимум с июля 2016 года на уровне 67,12 рубля, затем он опускался до 66,52 рубля (-13 копеек к закрытию четверга). Евро снижался к рублю с самого утра пятницы, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район 1,145 доллара.

Предыдущие две торговые сессии в сумме принесли доллару и евро рост к рублю примерно на 5% каждому. Участники торгов панически отыгрывали санкционные новости.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.