МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением, выросли лишь китайские индексы — на оптимизме, вызванном политикой местных властей, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 2795,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 0,69%, до 1515,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился при этом на 0,84%, до 28366,62 пункта, корейский KOSPI — на 0,91%, до 2282,79 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 1,33%, до 22298,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,31%, до 6278,4 пункта.

Рынки Азии по-прежнему под давлением. Еще в среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.

Усиливала снижение и негативная динамика рынков США. Американские индексы в четверг закрылись в основном в минусе, в плюсе оказался лишь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который поднялся всего на 0,04%. Остальные индексы опустились на 0,1-0,3%.

Японский Nikkei 225 оказался под дополнительным давлением из-за укрепления курса иены к доллару: удорожание иены приводит к снижению дохода японских компаний в национальной валюте.

При этом биржи самого Китая оказались сегодня подвержены оптимизму инвесторов на ожидании поддерживающих финансовых мер. "На рынке Китая наблюдается склонность к риску благодаря политике правительственной поддержки и увеличению инфраструктурных инвестиций", — приводит агентство Рейтер слова старшего специалиста по инвестициям Shanghai Tongshengtonghui Asset Management Джоша Шена (Josh Sheng).