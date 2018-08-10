МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в пятницу по основным индексам на фоне распродаж в бумагах горнодобывающего и металлургического сектора, а также ослабления рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к.13.36 мск опускался на 0,69%, до 2293,62 пункта, индекс РТС — на 1,41%, до 1081,9 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,16 рубля, до 66,81 рубля, курс евро — снижался на 0,3 рубля, до 76,65 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,26%, до 72,26 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ

Акции российских компаний горнодобывающей и металлургической промышленности торгуются в пятницу хуже рынка из-за рисков увеличения налоговой нагрузки.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов ранее предложил изъять в бюджет допдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

На фоне этого предложения акции "Норникеля" на Московской бирже снижаются на 2,56%, НЛМК – на 2,63%, ММК – на 3,01%, привилегированные акции "Мечела" — на 1,11%, обыкновенные – на 1,45%, акции "Северстали" — на 2,59%, ЧТПЗ – на 8,64%, Polymetal – на 3,01%, "Полюса" – на 4,27%, "Алросы" – на 4,01%.

Акции "Уралкалия" при этом дешевели на 0,75%, "Фосагро" — на 1,09%, "Акрона" — на 2,48%.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил правительству проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции "Роснефти" и "Лукойла" вновь обновили исторические максимумы и поднялись до 441,15 рубля и 4,648 тысячи рублей, соответственно.

К текущему моменту акции "Роснефти" растут на 1,02% — до 436,7 рубля, акции "Лукойла" – на 0,57%, до 4,624 тысячи рублей.

Также в лидерах роста акции "Русснефти" (3,02%), "Мосэнерго" (2,74%), "Русала" (1,73%), обыкновенные акции "Россетей" (1,54%), МТС (1,42%), префы "Сургутнефтегаза" (1,2%), акции "Газпром нефти" (1,15%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативный, индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2285-2305 пунктов, считает Александр Разуваев из "Альпари".

"Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений за прошлый год на сумму около 513 миллиардов рублей. Факт, что "правила игры" меняются задним числом, не способствует улучшению инвестиционного климата РФ. Допускаю, что сумма будет значительно уменьшена, но "осадочек" у инвесторов останется на несколько месяцев. Из-за этих волн негатива индекс Мосбиржи показывает "пилообразную динамику", — отмечает Андрей Верников, заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Инициатива Белоусова чревата ростом долговой нагрузки по сектору, отмечают аналитики БКС. "Хотя новость негативна, мы считаем, что вероятность реализации этой угрозы невысока, поскольку тема повышения налогов на сектор возникает уже не в первый раз, однако никогда не приводила к серьезным последствиям", — добавляют они.