МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры днем рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум, после того, как президент США Дональд Трамп заявил о повышении в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.22 мск курс доллара повышался к турецкой лире на 16,6% — до 6,46 лиры за доллар.

Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Минфин США ранее ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. Эксперты связывали это с высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса в Турции. Кроме того, международное рейтинговое агентства Fitch выразило опасение в связи с намерением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после победы на выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой, что грозит непредсказуемостью денежно-кредитной политики.