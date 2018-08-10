МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рынок акций и рубль усилили снижение после заявлений президента США Дональда Трампа об увеличении в два раза пошлин на турецкие сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов.

Обвал курса турецкой лиры и обновление ею исторического минимума к доллару на этих заявлениях поддержали давление российские активы. По состоянию на 16.57 мск курс доллара повышался к турецкой лире на 17,7% — до 6,53 лиры за доллар.

Трамп в пятницу заявил о повышении вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.57 мск повышался на 76 копеек — до 67,41 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 76,99 рубля. Доллар после заявлений Трампа в пятницу поднимался до 67,67 рубля (максимум с апреля 2016 года), евро – до 77,24 рубля. Ранее в пятницу рублевые быки пытались стабилизировать курс и даже вывести рубль в плюс.

Индекс Мосбиржи к 16.57 мск падал на 1,66% — до 2271,3 пункта, индекс РТС — на 3,3%, до 1061 пункта, следует из данных Московской биржи.

В лидерах снижения бумаги банковского сектора: акции ВТБ падают на 4,08%, префы Сбербанка – на 4,52%, его обыкновенные акции – на 5%.

Также в лидерах падения акции НЛМК – 5,67%, ММК – 5,7%, бумаги "Мечела" (префы падают на 3,7%, обыкновенные акции – на 4,19%), акции "Северстали" — на 3,7%, "Полюса" – 5,8%, "Алросы" – 5,03%.