МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс иены к доллару растет в пятницу, в то время как доллар продолжает укрепляться к евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов из-за ухудшения финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск курс доллара к иене снижался до 110,72 иены за доллар со 111,08 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1416 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1528 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,7%, до 96,17 пункта.

Трейдеры отыгрывают новости о резком снижении стоимости турецкой лиры, которая в ходе торгов пятницы опускалась до нового исторического минимума к доллару. По данным Financial Times, представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции — BBVA, UniCredit и BNP Paribas.

Темпы снижения лиры также резко возросли после того, как президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

"Сейчас на рынке очень много неопределенности на фоне развития торговых противоречий между США и КНР, а также опасений за (финансовую — ред.) ситуацию в ЕС, Британии и Турции", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика State Street Bank and Trust в Токио Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).

"И среди всех этих факторов иена возвращается к укреплению как надежный актив. Доллар и иена одновременно начинают играть роль активов-убежищ", — добавляет Вакабаяси.