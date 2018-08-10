МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в пятницу закрыли торги в минусе за счет банковского сектора на напряженности вокруг финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,99% — до 7665,41 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 5414,68 пункта, немецкий DAX — на 1,96%, до 12427,54 пункта.

Негатив на рынках был вызван геополитическими новостями. Как сообщила в пятницу газета Financial Times, представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции — BBVA, UniCredit и BNP Paribas.

На этом фоне акции BBVA по итогам торгов упали в цене на 5,55%, UniCredit — на 4,4%, а BNP Paribas — на 2,99%.

Обеспокоенность инвесторов усилилась после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.