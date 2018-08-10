МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", подорожали только расписки "Газпром нефти", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,93%, до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 1,37%, до 67,76 доллара, "Новатэка" — на 1,06%, до 148,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,33%, до 4,29 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,02%, до 24,85 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в стоимости на 2,53%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 6,06%, до 11,16 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3,37%, до 17,78 доллара.

Расписки "Магнита" потеряли к закрытию 6,09%, достигнув 14,88 доллара, бумаги "Ленты" подешевели на 3,62%, до 4,66 доллара, АФК "Система" — на 2%, до 2,55 доллара.