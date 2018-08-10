МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей рабочей неделе повышения в рамках коррекции рынка акций РФ и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 0,9% и на 3% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется в районе 73 долларов за баррель, а курс евро к доллару – около 1,14. Рубль повысится относительно доллара на 1,3 рубля и на 2 рубля к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Среди важной статистики стоит отметить данные из Еврозоны по инфляции, внешнеторговые индикаторы Японии, динамику промпроизводства, розничных продаж и безработицы в России, и большое количество макростатистики из США", — отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс.

Нефть продолжит постепенно сползать вниз, данные по коммерческим запасам нефти в США дают слабую поддержку на фоне увеличения добычи в странах — крупнейших игроках рынка, считает Анна Кокорева из "Альпари".

Алексей Скабалланович из "Регион Эссет Менеджмент" полагает, что опасения краха технологических компаний в Америке выглядят преувеличенными, и, скорее всего, рост основных американских индексов продолжится.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Негативные настроения спекулянтов перенесутся на следующую неделю, однако будут постепенно ослабевать, считает Кокорева из "Альпари". "Индексам вряд ли удастся восстановить свои прежние позиции, поэтому в лучшем случае индекс Мосбиржи консолидируется в районе отметки 2300 пунктов. Помимо санкций давить на рынок будут и внутренние факторы, в частности, дальнейшие перспективы предложения помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять излишки прибыли у металлургов", — комментирует она.

Российские активы находятся под давлением на фоне развития санкционной истории и общего ухудшения аппетита к риску на фоне турецких проблем и опасений относительно торговых ограничений, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Российский рынок акций в рублевом выражении в некотором смысле защищен возможностью ослабления российской валюты. Основные бенефициары текущей ситуации — представители нефтегазового сектора (слабый рубль выгоден для экспортеров, а цены на нефть держатся относительно стабильными). Ожидаем, что российский рынок акций продолжит проторговывать диапазон 2260-2330 пунктов по индексу Мосбиржи", — говорит он.

РУБЛЬ МОЖЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

На предстоящей неделе тема санкций уже не будет сильно будоражить рынки, а количество значимых внешних и локальных событий сократится, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"На валютном рынке стоит ожидать постепенного ослабления напряженности. По мере того, как продажи ОФЗ нерезидентами будут сокращаться, курс USD/RUB вновь пойдет вниз. Есть шанс на то, что рынок ОФЗ дополнительно поддержат Минфин и ЦБ. Полагаю, что к концу недели пара доллар-рубль опустится ниже 65", — оценил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Константин Кочергин из банка "Восточный" отмечает, что дешевый рубль дает преимущество экспортерам. По его мнению, акции "Газпрома", "Сургутнефтегаза", Московкой биржи, "Яндекса", "Роснефти" выступят лидерами роста, в аутсайдерах могут оказаться бумаги Сбербанка, "Аэрофлота", "Северстали", ММК и НЛМК.

"Порекомендовать какие-то отечественные акции сейчас сложно, негативный фон очень сильный, пока лучше оставаться вне рынка", — считает Кокорева из "Альпари".

"Хуже будут выглядеть металлургические и химические компании, находящиеся под давлением инициативы взыскания своих сверхдоходов в пользу государства. Банковские бумаги также не будут находиться в числе фаворитов, так как новые санкции предполагают ужесточение мер для ряда банков с государственным участием", — говорит Скабалланович из "Регион Эссет Менеджмент".

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" обращает внимание, что на следующей неделе в центре внимания отчетность ГМК "Норникеля", "Мегафона", Х5 за первое полугодие 2018 года по МСФО.

"Ожидаю, что хуже рынка будут торговаться акции металлургического сектора. Удар по этим бумагам нанесли не санкции, а идея изъятия сверхдоходов. Если тема получит развитие, то коррекция, на мой взгляд, усилится. А лучше рынка, вероятнее всего, будут держаться акции нефтегазового сектора. Бумаги госбанков будут демонстрировать повышенную волатильность", — говорит аналитик.