МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо снижался против доллара и незначительно к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе ниже 1,14 доллара, говорят эксперты.

Нервный геополитический фон обеспечил широкие колебания рублю с тенденцией к ощутимому снижению против доллара третий день подряд, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.48 мск рос на 1,07 рубля — до 67,72 рубля, курс евро — на 23 копейки до 77,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

Основные резервные валюты обновили в пятницу локальные максимумы против рубля: доллар – с апреля 2016 года (67,93), евро – с апреля текущего года (77,43). За три дня рост доллара к рублю составил около 7%, евро — более 5%.

РУБЛЬ — БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ОТСКОК

Рубль в пятницу продолжил торговаться под ощутимым давлением геополитических рисков. При этом с утра отмечались попытки рублевых быков скорректировать рост доллара, и он на короткое время уходил в минус, теряя 13 копеек. Определенную поддержку рублю в этом случае оказали заявления и действия ЦБ РФ.

В частности, регулятор в среду (в первый день резкого скачка валюты вверх) купил вдвое меньше валюты для Минфина — на 8,4 миллиарда рублей. Кроме того, Центробанк заявил, что повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами.

Регулятор также указал, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, в частности может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для Минфина.

Однако президент США Дональд Трамп в своем утреннем твитте разрушил надежды на восстановление рубля. Он заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Обвал курса турецкой лиры и обновление ею исторического минимума к доллару на этих заявлениях поддержали давление и на российские активы.

Впрочем, решение Всемирной торговой организации (ВТО) в части выявленных нарушений со стороны Евросоюза в отношении третьего энергопакета помогло рублю приподняться, поскольку оно должно облегчить доступ российского газа на европейский рынок.

Между тем, эти попытки рубля воспрянуть не продлились долго, и к вечеру он продолжил обновлять двухлетние минимумы. Рост геополитических рисков обусловили твердые заявления главы МИД России Сергея Лаврова госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей", отмечают эксперты.

В итоге, доллар и евро вечером росли на 0,4-1,6%. Рублевая цена марки Brent поднялась в район отметки 4,95 тысячи.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,8-68,8 рубля, евро – в коридоре 76,1-78,5 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Российские санкционные страхи немного ослабли, но их заменили опасения просачивания токсичных для мировой финансовой системы проблем Турции, рассуждает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

"CDS (Credit default swap) на РФ прибавили 7,6%, значительно превысив апрельские максимумы. На вечерней сессии ожидается продолжение распродаж: рубль еще ослабнет к доллару", — оценил он.