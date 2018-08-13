МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль рухнул на 72 копейки к доллару на открытии торгов, до 68,44 рубля, и на 65 копеек к евро, до 77,9 рубля, оставаясь под давлением санкционных рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника рос на 62 копейки — до 68,34 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 77,81 рубля. Таким образом, российская валюта остается у минимумов с апреля текущего года.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,36% — до 72,55 доллара за баррель.