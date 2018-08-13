МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается в начале торгов понедельника, оставаясь под давлением санкционных рисков.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,29% — до 2268,49 пункта, индекс РТС — на 0,96%, до 1046,8 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Сильнее всего дешевеют бумаги банковского сектора. Акции ВТБ падают на 0,53% (в начале торгов теряли более 1%), префы Себрбанка – на 1,47%, его обыкновенные акции – на 0,7% (уже падали на 2,9% и 2,3% соответственно).