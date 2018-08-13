МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки En+ растут в начале дня более чем на 4% на фоне готовности Олега Дерипаски снизить свою долю в компании ниже 45%, следует из данных торгов на Московской бирже.

En+ представила в Минфин США финальную версию плана для выхода из-под санкций, предусматривающую сокращение доли Олега Дерипаски в компании ниже 45% с текущих около 70% в основном за счет передачи акций банку ВТБ, пишет в понедельник FT со ссылкой на источники.

К 11.29 мск депозитарные расписки En+ поднимались на 4,11% — до 281,5 рубля (уже поднимались на 6,6% — до 298,5 рубля), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,27%, следует из данных торгов.