МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник перешел к росту в рамках коррекции после падения в пятницу и снижения в понедельник утром на фоне ухудшения внешнего фона, связанного с рисками кризиса турецкого финансового рынка.

Индекс Мосбиржи к 12.35 мск рос на 0,59%, до 2288,5 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 1062,02 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос прим этом на 13 копеек, до 67,85 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 77,27 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,26% — до 73 долларов за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТ И СНИЖЕНИЯ

После утреннего падения акции банков перешли к восстановлению: к текущему моменту акции ВТБ растут на 0,46%, префы Сбербанка – на 0,7%, его обыкновенные акции – на 2,15%. Утром акции ВТБ теряли более 1%, бумаги Сбербанка снижались на 3%.

Также среди лидеров роста – акции "Новатэка" (2,46%), "Русснефти" (4,5%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,06%), "Норникеля" (1,86%).

Отдельно стоит отметить, что депозитарные расписки En+ растут более чем на 4% на фоне готовности Олега Дерипаски снизить свою долю в компании ниже 45%. На этом же фоне поднимаются акции "Русала" на 1,4%.

En+ представила в Мминфин США финальную версию плана выхода из-под санкций, предусматривающую сокращение доли Дерипаски в компании ниже 45% с текущих около 70% в основном за счет передачи акций банку ВТБ, пишет в понедельник FT со ссылкой на источники.

Среди лидеров снижения – ГДР Х5 (-2,78%), акции "Уралкалия" (-1,36%), ОВК (-1,31%), "Фосагро" (-1,31%), префы "Ленэнерго" (-1,16%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ

Аналитики Промсвязьбанка предполагают, что индекс Мосбиржи продолжит торги в диапазоне 2250-2300 пунктов.

У индекса Мосбиржи шансы завершить торговую сессию в плюсе в понедельник есть, считает Анна Кокорева из "Альпари". К концу недели индексы могут восстановиться полностью, добавляет она.