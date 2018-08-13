МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Начавшийся на прошлой неделе обвал рубля может продолжиться вплоть до 70 рублей за доллар из-за царящего на рынке эмоционального негатива, вызванного геополитическими рисками и падением курса турецкой лиры, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". При этом не исключено, что рубль отыграет часть падения и вернется к уровню около 65 рублей за доллар, хотя и не быстро, отмечают они.

Рубль днем смог отыграть большую часть утренних потерь на стабилизации нефти выше 73 долларов за баррель по марке Brent. По состоянию на 13.52 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 36 копеек — до 68,08 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 77,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, евро впервые с апреля текущего года превысил 78 рублей.

По мнению аналитиков, российская валюта с фундаментальной точки зрения достаточно сильно недооценена, если смотреть зависимость рубля от цен на нефть и макропоказателей, но находится под мощным давлением геополитических рисков и распродаж на развивающихся рынках, в первую очередь в Турции. Триггером для нового падения турецкой лиры выступило обещание президента США Дональда Трампа удвоить пошлины на турецкие сталь и алюминий.

"На российском рынке сохраняется достаточно высокая вероятность прохождения доллара на уровень в 70 рублей, а потери рубля за последний месяц могут достичь двузначной отметки. Однако мы полагаем, что на сегодняшний день геополитические факторы, касающиеся американских санкций против российской экономики и финансовой системы, отошли на второй план, и в настоящее время рубль прежде всего находится под давлением глобальных распродаж на развивающихся рынках", — говорят аналитики "Велес-капитала".

ТВИТТЕР-ДИПЛОМАТИЯ РУШИТ ЛИРУ И РУБЛЬ

Ход торгов в рубле сейчас очень эмоциональный, в целом по фундаментальным соображениям курс пары доллар-рубль должен быть ниже текущих уровней, но при наблюдающихся нервных торгах исключать достижения отметки 70 рублей за доллар нельзя, но это, скорее, не базовый сценарий, сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

По словам Владимира Рожанковского из компании "Международный финансовый центр", если в четверг-пятницу турецкая лира "шаталась", но на фоне одного твита Дональда Трампа обрушилась на 20%. "То же самое может быть и здесь — Трамп может поддержать рубль, может его обрушить. Твиттер-дипломатия сейчас влияет на все, в том числе и на рынки. Фундаментально по паритету покупательной способности курс рубля сейчас составляет около 54 рублей к доллару, по факту — около 68 рублей. В нем присутствует политическая составляющая, которую сложно рассчитать", — говорит эксперт.

Аналитик выделил четыре фактора, которые толкают рубль вниз, и всего лишь один, который действует в противоположном направлении. "Есть инфляционные ожидания, они в свою очередь подталкивают рубль вниз, и есть определенные налоговые законы, которые действуют в направлении ослабления рубля, но и есть наконец фактор доллара, который действует также в направлении ослабления рубля. Единственный фактор, который может рубль удержать — это фактор нефти в контексте санкций против Ирана", — сказал Рожанковский.

НЕ СКОРАЯ КОРРЕКЦИЯ

В случае стабилизации ситуации на развивающихся рынках, аналитики ожидают коррекцию российской валюты до уровней 64-66 рублей за доллар, однако предупреждают, что она не будет быстрой.

Стабилизация ситуации на площадках развивающихся рынков станет отличным поводом для фиксации прибыли и продажи валютной выручки на внутреннем рынке с возвращением рубля на уровни в 64-66 рублей, говорят аналитики "Велес-капитала".

"Если смотреть с горизонтом нескольких недель — двух месяцев, то можно ожидать возврата ближе к отметкам 64-65 рублей за доллар", — согласен Поддубский из Промсвязьбанка.