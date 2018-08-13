МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Американская и японская валюты в понедельник днем дорожают, поддерживаемые ростом спроса инвесторов на безопасные активы на фоне кризиса в Турции, курс евро к доллару опустился до минимума с прошлого лета, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,1376 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1411 доллара за евро, ранее в ходе торгов показатель достигал 1,1365 доллара за евро, это самый низкий уровень с июля 2017 года. Курс доллара к иене опускался до 110,38 иены за доллар со 110,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 96,47 пункта.

Риски, связанные с кризисом в Турции, продолжают влиять на валютные рынки. За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В роли безопасных активов на рынках выступают доллар и иена, в то время как курс евро к доллару достиг минимума за более чем один год. По мнению аналитиков, которое приводит агентство Рейтер, по большей части слабость евро объясняется укреплением доллара, при этом обеспокоенность по поводу влияния кризиса в Турции на европейские банки также оказывает некоторое влияние.

В понедельник пресс-секретарь ЕК Кристиан Шпар (Christian Spahr) на брифинге сообщил, что Еврокомиссия знает о потенциальном влиянии на европейские банки ситуации с турецкой лирой, но не комментирует ситуацию на рынке. В пятницу газета Financial Times сообщила, что представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции.

Во вторник инвесторы ожидают ряд важных статданных по еврозоне. Так, статистическое агентство Евростат сообщит показатели по росту ВВП еврозоны во втором квартале, согласно второй оценке, и по промышленному производству в регионе в июне. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует показатели по первой оценке роста ВВП в стране за второй квартал и окончательную оценку по инфляции в Германии за июль.