МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем демонстрируют разнонаправленную динамику после публикации августовского доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.26 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,16% — до 72,92 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,22%, до 67,48 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают данные опубликованного ранее в понедельник ежемесячного доклада ОПЕК. Организация незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК.

Из доклада следует, что Саудовская Аравия в июле сократила добычу на 52,8 тысячи баррелей в сутки — до 10,387 миллиона баррелей в сутки, выполнив изначальные условия венского соглашения на 32% после 21% месяцем ранее. ОПЕК также отметила продолжающееся сокращение добычи в Иране в преддверии полного восстановления санкций США против страны.

Котировки нефти продолжают испытывать некоторое давление из-за опубликованной в пятницу статистики по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 10, или на 1,16%, до 869 единиц, а газодобывающих — на три, или на 1,63%, до 186 штук.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.