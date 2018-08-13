МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Падение турецкой лиры уже сильно повлияло на развивающиеся рынки и вновь заставило инвесторов обратить внимание на евро, сообщает Dow Jones.

Почти три месяца пара евро/доллар США торговалась в относительно узком диапазоне 1,15-1,18. Теперь, когда падение лиры против доллара ускорилось, и турецкая валюта потеряла с начала года 45% своей стоимости, пара евро/доллар снизилась до минимума больше чем за год — до 1,138. Центральный банк Турции принял меры для обеспечения финансовой системы наличностью, но не стал сильно повышать процентные ставки, что могло бы успокоить рынки.

Почему это негативно отражается на евро? Во-первых, есть опасения в том, что европейские банки могут пострадать из-за проблем Турции. На прошлой неделе индекс Euro Stoxx Banks снизился на 3,7%, до минимума с конца 2016 года, хотя, по словам аналитиков, европейские банки не настолько подвержены рискам, чтобы можно было ожидать системных нарушений.

Во-вторых, проблемы Турции ослабили склонность инвесторов к риску, что негативно отразилось на облигациях стран юга Европы. Доходность 10-летних облигаций Италии вновь поднялась до 3%. Это наложилось на опасения относительно бюджета, который готовит новое правительство Италии, и реакции на который инвесторы ждут от рейтинговых агентств. В ближайшие месяцы это может ухудшить кредитный рейтинг страны.

Наконец, надо учитывать расхождение направлений денежно-кредитной политики. Сигналы ЕЦБ о том, что он не повысит процентные ставки до конца лета 2019 года, позволяют евро реагировать на улучшение экономических данных, но не защищают его от падения в случае возникновения рисков. В то же время ФРС сосредоточила внимание на силе американской экономики и ее почти не беспокоит воздействие роста процентных ставок в США на мировые рынки.

Евро может продолжить снижаться. Аналитики Societe Generale полагают, что пара евро/доллар может опуститься до 1,10. Поскольку ослабление евро может вызвать опасения в связи с уязвимостью Европы, это неприятное изменение. От Турции ждут действий не только развивающиеся рынки.