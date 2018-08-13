МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник растут в рамках коррекции после снижения в пятницу на новостях о финансовом кризисе в Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,07%, до 25330,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 7877,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 2840,08 пункта.

Американские биржи закрыли торги пятницы снижением на 0,7-0,8% на фоне ситуации в Турции. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. На фоне этих сообщений курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум.

Турецкий Центробанк в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов. Несмотря на это, курс лиры и фондовый рынок Турции продолжают снижение.

По мнению аналитиков, восстановление американского фондового рынка может оказаться недолговременным. "Рынки сейчас настолько напряжены, что любой риск становится фактором беспокойства для инвесторов. Я не считаю ситуацию в Турции серьезным риском, но трейдеры очень обеспокоены тем, откуда придет следующая угроза", — сказал инвестиционный директор Frost Investment Advisors Том Стрингфеллоу (Tom Stringfellow) агентству Market Watch.