МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,47%, до 6,4 доллара, "Лукойла" — снизилась на 1,21%, до 66,94 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 1,95%, до 151,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,59%, до 4,22 доллара, "Газпром нефти" — на 0,4%, до 24,75 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,64%, до 16,34 доллара, НЛМК — на 3,89%, до 22,96 доллара, "Северстали" — на 4,14%, до 15,1 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в стоимости на 0,23%, до 1,31 доллара, Сбербанка — подорожали на 3,94%, до 11,6 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,79%, до 17,64 доллара.

Расписки "Магнита" потеряли к закрытию 3,06%, торгуясь на отметке в 14,42 доллара, бумаги "Ленты" подешевели на 1,29%, до 4,6 доллара, АФК "Система" — на 1,96%, до 2,5 доллара.