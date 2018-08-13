МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в плюсе по основным индексам на фоне коррекции после снижения в пятницу и утром в понедельник на панических настроениях, связанных с падением курса турецкой лиры к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,46% — до 2285,61 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1059,76 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.44 мск прибавил 35 копеек — до 68,07 рублей, курс евро — 28 копеек, до 77,53 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,88% — до 71,44 доллара за баррель.

В начале торгов индексы показывали снижение, причем индекс РТС обновил минимум года, опустившись до 1039,29 пункта. В середине дня индексы смогли перейти в "зеленую зону".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

ГДР "Русагро" поднялись на 0,87% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие и второй квартал текущего года.

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 10,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,338 миллиарда рублей.

Во втором квартале чистая прибыль агрохолдинга увеличилась в 3,7 раза — до 2,129 миллиарда рублей, выручка снизилась на 7,5% — до 17,547 миллиарда, скорректированная EBITDA повысилась на 49,5% и составила 4,057 миллиарда рублей.

Акции "Норникеля" выросли на 1,9% на фоне позитивных данных по МСФО за первое полугодие текущего года.

Так, компания по итогам первого полугодия 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза — до 1,653 миллиарда долларов.

Депозитарные расписки En+ выросли на 3,75% на фоне готовности Олега Дерипаски снизить свою долю в компании ниже 45%.

En+ представила в минфин США финальную версию плана для выхода из-под санкций, предусматривающую сокращение доли Олега Дерипаски в компании ниже 45% с текущих около 70% в основном за счет передачи акций банку ВТБ, пишет в понедельник FT со ссылкой на источники.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Русснефти" (4,41%), "Алросы" (3,71%), "Северстали" (3,43%), "Интер РАО" (2,76%), "Энел Россия" (2,75%), а также акции НЛМК (2,57%), "Новатэка" (2,09%), обыкновенные акции Сбербанка (2,07%) и акции ММК (2,01%).

Среди лидеров падения — акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,68%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,56%), акции "Мосэнерго" (-1,6%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,43%), акции "Уралкалия" (-1,36%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,33%), акции "Газпрома" (-1,31%), ОВК (-1,31%), "Полюса" (-1,16%) и акции Московской биржи (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2235-2335 пунктов, а РТС – в коридоре 1010-1110 пунктов.

Рынок постепенно отыгрывает потери, дальше драматизировать ситуацию смысла нет, так как ситуация с санкциями находится в подвешенном состоянии и получит развитие только осенью, считает Анна Кокорева из "Альпари".

"На текущий момент рассматриваются два пакета санкций. Один вступит в силу уже 22 августа — за так называемое "дело Скрипалей". О каких-то серьезных мерах, которые коснутся всей экономики, речи не идет. Второй будет рассматриваться в сентябре, когда у сената США закончатся каникулы. Самым опасным для России могут быть ограничения на валютные операции для госбанков, а также запрет на покупку новых выпусков госдолга. Эти меры могут быть достаточно болезненными, однако даже в случае их реализации катастрофических последствий мы, скорее всего, не увидим", — комментирует Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".