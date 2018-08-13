МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в понедельник закрыли торги в минусе из-за опасений инвесторов по поводу финансовой ситуации в Турции и ее возможного эффекта на европейский банковский сектор, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,33%, до 7641,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 5412,32 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 12359,69 пункта.

На фоне падения курса турецкой лиры национальный Центробанк в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов.

ЦБ Турции в понедельник пообещал предоставить всю ликвидность, необходимую банкам. Частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам по сделкам РЕПО и валютным размещениям со сроком погашения в 91 день. Текущий лимит валютных резервов для частных банков при необходимости может превысить нынешние 50 миллиардов долларов, кроме того, могут быть облегчены условия их получения.

"Вопрос заключается в том, смогут ли массовые дефолты по займам турецких банков (считая или не считая дефолт по суверенному долгу Турции), дестабилизировать и без того хрупкий банковский сектор еврозоны", — приводит агентство Market Watch мнение главного международного экономиста High Frequency Economics Карла Вайнберга (Carl Weinberg). По мнению аналитиков, европейские банки обладают недостаточным капиталом, так что в случае "удара" из Турции им придется сократить объемы кредитования.

При этом лидером падения в Европе в понедельник стала немецкая компания Bayer, чьи акции подешевели на 11%. В понедельник стало известно, что суд в США постановил, что биотехнологическая корпорация Monsanto, которую в июне приобрела немецкая фирма, должна выплатить 290 миллионов долларов садовнику, утверждавшему, что он заболел раком из-за средства от сорняков.