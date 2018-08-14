МЕХИКО, 14 авг /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что все операции государственной нефтяной компании PDVSA с 20 августа будут производиться в валюте "петро".

"Все операции PDVSA будут производиться в "петро", это фундаментальное изменение монетарной модели страны", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения.

"Суверенный боливар будет привязан к "петро". Центральный банк начнет публиковать официальные цифры привязки боливара к "петро" каждый день", – сказал президент.

День ввода в обращение новой валюты Мадуро сделал выходным. "Я объявляю 20 августа нерабочим днем, чтобы обеспечить ввод новых денег и начать процесс адаптации к ним". – сказал Мадуро. Он сообщил, что банковская система уже снабжена новыми купюрами.

Мадуро отметил, что система зарплат в стране также будет привязана с "петро", однако пока не раскрыл детали.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.