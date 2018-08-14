МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс иены к доллару во вторник перешел к снижению в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Днем ранее японская валюта поддерживалась спросом на безопасные активы в связи с ситуацией в Турции.

По состоянию на 7.56 мск курс доллара к иене увеличивался до 110,84 иены за доллар со 110,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,3 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1404 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,141 доллара за евро. При этом в понедельник показатель достигал 1,1365 доллара за евро – минимума с июля 2017 года.

Удешевление турецкой лиры до нового исторического минимума более чем в 7 лир за доллар вызвало опасения на мировых рынках, в том числе валютных. Доллар и иена выступали в качестве безопасных активов, что поддерживало их курс. Во вторник наблюдается их коррекционное удешевление.

Турецкая валюта в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. За август курс доллара к лире вырос более чем на 40%. Кризис обострился в прошлую пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Турецкий Центробанк в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов. Как отмечается в документе ЦБ, помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. В результате курс лиры прекратил падение к доллару. Во вторник утром турецкая валюта торгуется на уровне понедельника примерно в 6,9 лиры за доллар.

Курс евро к доллару слабо меняется после достижения минимума более чем за год. Во вторник инвесторы ожидают статистику по еврозоне. Будут опубликованы вторая оценка роста ВВП еврозоны за второй квартал, объем промышленного производства в регионе в июне, а также данные по росту ВВП во втором квартале и июльской инфляции в Германии.