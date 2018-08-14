МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу РТС в пределах 1,7% на фоне улучшения настроений инвесторов и укрепления рубля, однако индекс Мосбиржи замедлил рост и торгуется у уровней предыдущего закрытия, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 11.45 мск плюсует 0,03%, до 2286,24 пункта, индекс РТС — 1,67%, до 1077,44 пункта, следует из данных Московской биржи. Курсы доллара и евро теряют более чем рубль.

Среди лидеров роста – депозитарные расписки En+ (2,58%), акции "Сафмара финансовых инвестиций" (2,14%), префы "Мечела" (2,13%), акции "Новатэка" (1,86%), ФСК ЕЭС (1,64%), а также акции "Распадской" (1,5%), депозитарные расписки Х5 (1,26%), акции "Полюса" (1,22%), префы "Сургутнефтегаза" (1,2%), обыкновенные акции Сбербанка (0,7%). Среди лидеров падения — акции ОВК (-1,14%), "Мегафона" (-1,1%), депозитарные расписки "Ленты" (-0,97%).

В начале торгов рынок акций показывал более заметный рост: индекс Мосбиржи поднимался на 0,7%, индекс РТС — на 2,4%, свидетельствуют данные Московской биржи.

"Валюты развивающихся рынков на прошлой неделе находились под давлением из-за проблем в Турции, где валюта за неделю подешевела на 28% из-за неуверенных действий местного регулятора. На данный момент турецкая лира укрепляется, а с ней и другие валюты emerging markets. Рубль смог отбить часть потерь, что позитивно отразилось на российском рынке", — прокомментировал РИА Новости аналитик УК "Капитал" Артем Копылов.

"Также из-за сезона отпусков тема санкций, возможно, не будет подниматься до сентября, и это также учитывают инвесторы. Вероятность введения новых налогов на металлургов рынок оценивает как невысокую, что уже помогает акциям подрастать в цене", — добавил эксперт. В целом он позитивно смотрим на российский фондовый рынок, особенно на нефтегазовые истории, но предполагает, что высокая волатильность на развивающихся рынках будет держаться из-за негативного турецкого фактора.