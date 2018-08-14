МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. На рынке криптовалют был достигнут новый минимум 2018 года.

Широкомасштабное ослабление цифровых валют привело к падению стоимости всех активов на рынке ниже уровня 200 млрд долларов впервые в этом году, что означает утрату более чем 70% стоимости по сравнению с уровнем семимесячной давности. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на исследовательскую компанию CoinMarketCap.

Во вторник стоимость всех активов на рынке криптовалют составила 191 млрд долларов, и это является самой низкой отметкой с ноября. В январе был достигнут пик на уровне 814 млрд долларов.

Наиболее известные криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, возглавили падение. Недавно биткоин потерял 5%, опустившись ниже 6 000 долларов впервые с конца июня, и теперь торгуется около минимумов текущего года, говорят в CoinDesk. С декабря, когда он достиг пикового значения около 20 000, биткоин упал почти на 70%.

Эфириум, вторая по величине криптовалюта с точки зрения рыночной стоимости, за последние 24 часа утратил 17%, впервые с ноября опустившись ниже 300 долларов. XRP и Bitcoin Cash потеряли 15%, EOS упал на 14%.

Почти все криптовалюты из первой сотни по рыночной стоимости, за исключением двух, последние 24 часа торговались с понижением, сообщили в CoinMarketCap.

Некоторые аналитики и инвесторы полагают, что проблемы других рынков, в том числе и кризис в Турции, отражаются на рынке криптовалют. Турецкая лира в этом году упала более чем на 40% против доллара США, причем по большей части ее снижение произошло за прошедшую неделю. Это усугубило нервозность на других развивающихся рынках, которые и так испытывают давление со стороны повышения процентных ставок в США и роста доллара.

"Падение рынка криптовалют может оказаться побочным эффектом укрепления доллара", — считает Мэти Гринспэн, старший рыночный аналитик из eToro.

"Доллар крушит все на своем пути", — добавил он.

Последнее падение биткоина ознаменовало собой резкий разворот самой популярной в мире цифровой валюты, которая недавно демонстрировала непродолжительный рост. Три недели назад биткоин приблизился к отметке 8 500 долларов на фоне оптимистичных ожиданий относительно появления первого ETF на основе биткоина. Однако эти ожидания немного угасли на прошлой неделе, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что отложит принятие решения по этому вопросу до сентября.

Более резкое падение некоторых других криптовалют позволило восстановить доминирование биткоина на рынке. На его долю приходится теперь 54% от капитализации рынка криптовалют. Это самый высокий уровень с декабря. Ранее в этом году доля биткоина составляла около трети от общего объема рынка.

Несмотря на падение, биткоин за последние 12 месяцев вырос более чем на 40% и торгуется намного выше уровней начала прошлого года, когда он упал ниже 1 000 долларов.

"Есть несколько сигналов о вероятном достижении дна", — сказал Джон Коттон из BCB Group. Тот факт, что другие цифровые валюты пережили еще более резкое падение, может позволить биткоину отвоевать лидерскую позицию на рынке и выйти из общего тренда, добавил он.