МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили утренние темпы роста, инвесторы продолжают отыгрывать данные о сокращении добычи этого сырья в Саудовской Аравии, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.40 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25%, до 73,51 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,16%, до 67,97 доллара за баррель. При этом на утренних торгах рост обеих марок составлял 0,3-0,4%.

Саудовская Аравия, по данным вторичных источников ОПЕК, в июле сократила добычу на 52,8 тысячи баррелей в сутки — до 10,387 миллиона баррелей в сутки, выполнив изначальные условия венского соглашения на 32% после 21% месяцем ранее. По данным самой Саудовской Аравии, ее добыча снизилась еще больше — на 200,5 тысячи баррелей в сутки, до 10,288 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики считают, что основным поддерживающим фактором для нефтяных котировок стали данные ОПЕК о добыче в Саудовской Аравии. "Сегодня, до публикации отчета по запасам углеводородов в хранилищах США, цены на нефть будут получать поддержку на фоне новостей о снижении добычи в Саудовской Аравии. Мы ожидаем, что сегодня во второй половине дня котировки Brent стабилизируются около 74 долларов за баррель", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".

Следующим фактором, который может оказать влияние на цены, станет публикация в ночь на среду данных Американского института нефти (API) о запасах в США. Кроме того, в среду эти же данные обнародует минэнерго страны. Эксперты ждут снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей, или 0,6%, до 404,8 миллиона баррелей. "Мы полагаем, что статистика будет соответствовать ожиданиям и окажет небольшую поддержку ценам на нефть", — отмечает Шейбе.