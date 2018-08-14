МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции банка "Возрождение" ускорили рост и подскочили на 18-19% после публикации сообщения о том, что ВТБ намерен приобрести не менее 75% акций банка "Возрождение", сделку планируется закрыть в сентябре, следует из данных торгов Московской биржи.

К 16.02 мск префы банка "Возрождение" росли на 14,44% – до 218 рублей (уже подскакивали на 18,2%, до 225 рублей – максимума с 9 июля), обыкновенные акции растут на 12,16% – до 415 рублей (и уже подскакивали на 19%, до 440 рублей – максимума с 9 апреля). При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,28%.

До сообщения префы банка "Возрождение" росли на 4,72% – до 199,5 рубля, а его обыкновенные акции – на 0,54%, до 372 рублей.

Ранее во вторник ВТБ сообщил о том, что достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций банка "Возрождение", сделку планируется закрыть в сентябре. Председателем правления "Возрождения" будет назначен Геннадий Солдатенков.

ВТБ планирует завершить интеграцию банка "Возрождение" в 2020 году, стратегия "Возрождения" будет направлена на усиление позиций в Московской области, говорится в сообщении госбанка.