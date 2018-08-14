МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник поднимаются вслед за ростом банковского сектора на фоне коррекции турецкой лиры, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,37%, до 25281,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 7852,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 2835,88 пункта.

Курс доллара к лире во вторник продолжает корректироваться после недавнего резкого удешевления турецкой валюты. Согласно актуальным котировкам, доллар торгуется к лире в минусе на 5%, на отметке в 6,54 лиры за доллар. В ночь на понедельник доллар дорожал до 7 лир.

Акции американских банков Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America и Goldman Sachs торгуются в плюсе во вторник.

"Валютный кризис в Турции больше не будет развиваться, и рынок позитивно оценивает эту тенденцию", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Robert W. Baird Майкла Антонелли (Michael Antonelli).

Бумаги трех компаний из "технологической четверки" (Facebook, Amazon и Apple) — крупнейших компаний сектора — также дорожают во вторник, обратную динамику показывает только Google.