МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Цена криптовалюты Ethereum упала до минимальных значений с сентября прошлого года на фоне распродаж альткоинов на рынке и покупок низкорисковых активов, в том числе биткоина, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 17.57 мск Ethereum терял 18,72%, опускаясь до 255,62 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance ETH снижался в цене на 19,66%, достигая 253,37 доллара. Таким образом, цена криптовалюты достигла минимального значения 2018 года и торгуется на минимальном значении с 15 сентября 2017 года.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 191,446 миллиарда долларов. На долю самой популярной криптовалюты в мире биткоина приходится примерно 54,6% всего рынка криптовалют.

"На рынке говорят, что многие проекты экстренно продают Ethereum, чтобы профинансировать свои расходы и зафиксировать стоимость своих активов в долларах. Но это падение соответствует падению остальных альткоинов. Это своеобразное "бегство в качество"", — рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

Эксперт пояснил, что "бегство в качество" подразумевает покупку низкорисковых инструментов — доллара, франка, иены. "На криптовалютном рынке биткоин является условно эталоном и наименее рисковым активом. Доля биткоина в общей капитализации рынка достигла 54%", — указал он.