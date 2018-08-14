МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по РТС на 2% на укреплении рубля, индекс Мосбиржи слегка снизился.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,12% — до 2282,88 пункта, индекс РТС прибавил 2,05%, до 1081,5 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.49 мск падал на 1,26 рубля — до 66,55 рубля, курс евро — на 1,89 рубля, до 75,44 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у уровня предыдущего закрытия – 72,6 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ВТБ поднялись на 1,61%, префы Сбербанка подорожали на 0,67%, его обыкновенные акции – на 1,45%.

Среди лидеров роста – акции "Распадской" (5,84%), "Новатэка" (2,97%), префы "Мечела" (2,53%), депозитарные расписки En+ (2,41%), акции Московской биржи (2,28%), а также префы "Сургутнефтегаза" (2,03%), акции ММК (1,42%) и акции "Аэрофлота" (1,42%).

Среди лидеров падения — депозитарные расписки X5 Retail Group (-2,53%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,44%), "Юнипро" (-2,33%), "Мосэнерго" (-1,86%), "Лукойла" (-1,78%), а также депозитарные расписки "Ленты" (-1,61%), акции Polymetal (-1,48%), "Роснефти" (-1,35%), "Мегафона" (-1,35%) и акции АФК "Система" (-1,3%).

"Заметно слабее рынка выглядят многие ликвидные представители нефтегазового сектора: "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Татнефть". Эта тенденция сформировалась в противовес дорожающим фьючерсам на нефть сорта Brent. Стоит отметить, что еще вчера вечером все указанные бумаги торговались недалеко от своих среднесрочных максимумов. Таким образом, мы наблюдаем в них явную фиксацию среднесрочной прибыли, что можно трактовать как достаточно тревожный симптом для всего российского рынка", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Не стоит забывать, что в запасе у биржевых "быков" еще остаются достаточно сильные уровни поддержки, расположенные в районе 2260, 2250 пунктов по индексу Мосбиржи. Для их уверенного пробоя понадобилась бы дополнительная порция серьезного внешнего негатива, которого пока не наблюдается", — говорит Манжос.

В среду в Британии выйдет статистика по инфляции, в США будут опубликованы данные по розничным продажам и объемам промышленного производства, напоминает Алексей Коренев из "Финама". Вечером ждем цифры по запасам сырой нефти от минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге, добавляет он.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2230-2330 пунктов.