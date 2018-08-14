МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Выручка "Вымпелкома"(торговая марка "Билайн") по РСБУ в первом полугодии выросла на 4% — до 137,889 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль возросла в 2,6 раза – до 27,309 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 2,5% — до 37,553 миллиарда рублей. прибыль до налогообложения возросла в 2,6 раза – до 32,744 миллиарда рублей.

Себестоимость составила 58,496 миллиарда рублей, увеличившись на 6,8%.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшими акционерами которого являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).