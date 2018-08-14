МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Компании группы "Росгосстрах" продолжают оспаривать сделки, заключенные предыдущими собственниками компании, которые расцениваются как попытка вывода активов из группы, говорится в сообщении "Росгосстраха".

В частности, "Росгосстрах" обратился с иском к бывшему гендиректору Дмитрию Маркарову о взыскании убытков на 241,847 миллиона рублей в результате продажи принадлежавших "Росгосстраху" 100% акций "РГС-Армения" компании Cimarex Management по заниженной цене.

"Кипрская компания с традиционно неизвестными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью… Мы оцениваем прямой ущерб от этой сделки для группы "Росгосстрах" в 241,3 миллиона рублей и вынуждены в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах нашего конечного акционера — ЦБ РФ", — приводится в сообщении комментарий гендиректора "Росгосстраха" Николауса Фрайя.

Кроме того, иск направлен "РГС Мед-Инвест" о признании недействительным соглашения о передаче 100% долей в ООО "Медис" в качестве вклада в уставный капитал "РГС Мед-Инвест". Также несколько исков о признании недействительными ряда договоров были направлены в адрес "РГС Мед-Инвест", СК "РГС-Жизнь" и "Капитал-Лайф". Отмечается, что эти сделки были совершены в августе 2017 года, их предметом являлось имущество стоимостью 1,632 миллиарда рублей.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УБЫТКОВ

"Действующее руководство ПАО СК "Росгосстрах" решительно намерено признать ничтожными сделки, которые были заключены предыдущими собственниками компании и которые мы расцениваем как попытку вывода активов из группы "Росгосстрах". Анализ целого ряда соглашений, подписанных бывшими топ-менеджерами компании перед переходом контроля над группой "Росгосстрах" к банку "Открытие", выявил, что, по сути, они предполагали приватизацию активов "Росгосстраха" предыдущими владельцами и "национализацию" убытков", — следует из сообщения.

"Росгосстрах" 6 июня подал иск к "РГС-Жизни" о взыскании 116,6 миллиарда рублей. Как ранее пояснил на пресс-конференции по стратегии банка "ФК Открытие" его глава Михаил Задорнов, известность бренда "Росгосстраха" кратно превышает известность остальных брендов, и страховая компания хочет иметь адекватную плату с "РГС-Жизни" за это использование. Представитель "РГС-Жизни" 9 августа на предварительном заседании арбитражного суда Москвы назвал предъявленный к этой компании иск абсурдным.

Бывший президент и экс-владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров в июне обвинил группу "Открытие" в неисполнении обязательств по сделке о покупке "Росгосстраха" и заявил, что может потребовать их исполнения в суде. "Росгосстрах", один из крупнейших страховщиков РФ, входит в группу банка "ФК Открытие". Представители руководства ЦБ заявляли, что покупка "Росгосстраха", в числе прочих причин, стала катализатором ухудшения ситуации в банке "ФК Открытие". Согласно отчетности страховщика, чистый убыток компании в 2017 году составил 55,6 миллиарда рублей.

КОМПАНИЯ

Чистая прибыль "Росгосстраха" по ОСБУ по итогам первого полугодия 2018 года составила 3 миллиарда рублей. Страховые сборы группы "Росгосстрах" за первое полугодие составили 35 миллиардов рублей, выплаты страхового возмещения (в том числе по судебным решениям) — 26,9 миллиарда рублей.

ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка — "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Средства, выделенные ФКБС на докапитализацию группы "Открытие", которая создавалась на основе трех банков, "Росгосстраха" и трех объединяемых НПФ, на начало июня составляли 513 миллиардов рублей.