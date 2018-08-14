МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. ВТБ увеличил расходы на выплаты вознаграждений членам правления объединенного универсального банка на 3,2%, до 1,249 миллиарда рублей, следует из материалов банка.

В сумму вознаграждений, в том числе, входят заработная плата и премии. При этом за второй квартал текущего года вознаграждения составили 1,104 миллиарда рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,88%).

ВТБ в первом полугодии прошлого года увеличил вознаграждения правлению более чем в 7 раз, до 1,2 миллиарда рублей.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98,5 миллиарда рублей.

ВТБ в январе сообщил о завершении присоединения "ВТБ 24". Как отмечалось, с 1 января 2018 года все офисы и онлайн-системы банка работают в рамках единого бренда.