МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, реагируя на статистику Американского института нефти (API), согласно которой запасы этого вида сырья в США за прошлую неделю неожиданно выросли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до 72,3 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до 66,72 доллара за баррель.

"Нефтяные цены опустились после того, как данные API… показали неожиданный рост запасов нефти за прошлую неделю", — приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 10 августа коммерческие запасы нефти в США поднялись на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 411,1 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились на 1,6 миллиона баррелей, дистиллятов — выросли на 1,9 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,64 миллиона баррелей.

При этом аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей. Министерство энергетики США сообщит официальные данные по запасам нефти и ее добыче вечером в среду.