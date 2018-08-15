МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции банка "Возрождение" утром в среду растут на 5-7%, продолжая отыгрывать новости вторника о планах ВТБ приобрести не менее 75% акций банка, следует из данных Московской биржи.

К 10.20 мск префы банка "Возрождение" росли на 5,22% – до 242 рублей, обыкновенные акции — на 7,37% – до 466 рублей. Ранее привилегированные акции подскакивали на 16,3% — до 267,5 рублей, обыкновенные — на 9,5%, до 475 рублей, обновив максимумы с 9 июля и 10 апреля соответственно. Акции ВТБ растут на 0,32%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,25%. Сделка ВТБ и Bonum стала закатом эпохи "Возрождения"

Во вторник ВТБ сообщил, что договорился с фондом Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций "Возрождения". Сделку планируется закрыть в сентябре. Председателем правления "Возрождения" назначен Геннадий Солдатенков.

ВТБ также сообщал, что планирует завершить интеграцию банка "Возрождение" в 2020 году. Стратегия "Возрождения" будет направлена на усиление позиций в Московской области.