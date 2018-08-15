МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цена криптовалюты Ethereum на торгах в среду растет в среднем на 8% в рамках коррекции после падения днем ранее до минимальных значений с сентября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 11.49 мск Ethereum набирал 7,79%, увеличиваясь в цене до 288,61 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance ETH рос в цене на 8,27%, достигая 286,7 доллара. При этом днем ранее криптовалюта достигла минимального значения с 15 сентября 2017 года в 251 доллар.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 207,68 миллиарда долларов. На долю самой популярной криптовалюты в мире биткоина приходится примерно 53,6% всего рынка криптовалют.

По мнению главного аналитика Tokenbox Игоря Доганова, падение стоимости Ethereum было вызвано рыночными факторами. "Я не буду говорить о краткосрочных причинах, таких как перенос срока принятия решения по биткоин-ETF или высказываниях о недостаточном фактическом использовании технологии блокчейн. Считаю, что текущая ситуация обусловлена именно рыночными факторами — спрос, предложение, ожидания, страх неопределенности", — сказал он агентству "Прайм".

Глава платформы по управлению цифровыми активами Zichain Хачатур Гукасян указал в качестве причин удешевления криптовалюты продажи со стороны участников рынка, получивших ETH в результате проведения собственного ICO.

"Этот фактор усиливается на фоне набирающих силу "медвежьих настроений", а также необходимости хеджировать риски падения широкого рынка криптовалют… С учетом масштаба объемов ICO, проведенных в течение 2017-2018 годов, измеряющихся суммарно миллиардами долларов, худшие времена, возможно еще впереди", — считает он.