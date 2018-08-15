МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в середине дня в среду усилила снижение против доллара и евро на фоне просевших цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск среды рос на 52 копейки, до 66,86 рубля, курс евро — на 44 копейки — до 75,73 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,1% — до 71,64 доллара за баррель.

"Рубль на торгах в среду, после кратковременной коррекции, последовавшей за падением к минимумам 2016 года в паре с долларом, вновь перешел к негативной динамике на фоне снижения мировых цен на нефть", — говорит аналитик Forex Club Иван Марчена.

Накануне рубль взял небольшую передышку и отыграл более 1 рубля по отношению к доллару и евро. Ранее по отношению к доллару он падал к минимумам с апреля 2016 года на фоне возможного введения новых экономических санкций со стороны США, а также новых исторических минимумов турецкой лиры после того, как США повысили ввозные пошлины на турецкие алюминий и сталь.

В среду на мировом рынке нефти вновь началось снижение цен — к отметке 71 доллар за баррель марки Brent. Нефтяные котировки начали падать в цене после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за неделю. За неделю коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 3,7 миллиона баррелей — до 411,1 миллиона баррелей.

"Можно ожидать, что в ближайшей перспективе ослабление рубля против доллара и евро продолжится, но будет не столь обвальным, как в предыдущие дни, так как явно негативных сигналов пока нет. Российская валюта может торговаться в диапазоне 66,5-66,8 рубля в паре с долларом и в коридоре 75,5-75,8 рубля в паре с евро", — говорит Марчена.