МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине дня теряет в пределах 1,6% на фоне снижения зарубежных площадок и дешевеющей нефти.

Индекс Мосбиржи к 13.29 мск в минусе на 0,88% — до 2262,74 пункта, индекс РТС — на 1,57%, до 1064,52 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 65 копеек — до 67 рублей, курс евро — на 56 копеек, до 75,85 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,01% — до 71,73 доллара за баррель.

Азиатские площадки завершили торги преимущественно снижением в диапазоне 0,7-2,08%. Европейские индексы к текущему моменту падают на 0,12-0,44%, фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0,2-0,3%.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

По основным нефтегазовым компаниям сейчас идет частичная фиксация текущих прибылей, отмечает эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов.

"Акции компании "Роснефть" корректируются от круглого ценового уровня 440 рублей до уровня поддержки в район цен 420 рублей. "Татнефть" также корректируется от 760 рублей, коррекция может продолжиться до 735 рублей", — говорит он.

Интересная ситуация с акциями "Газпрома": с начала года по сей день они торгуется в диапазоне 135-150 рублей, отмечает аналитик. "Это говорит о, том, что крупные инвесторы аккумулируют позицию по данной акции. Учитывая предыдущий восходящий тренд по акциям "Газпрома", при тех условиях, которые мы сейчас наблюдаем относительно геополитической ситуации, нефтегазовый сектор будет находиться в фокусе внимания инвесторов, и бумаги "Газпрома" имеют реальный потенциал роста до 160 рублей за акцию после выхода из аккумулятивной зоны", — комментирует он.

К текущему моменту акции "Газпрома" снижаются на 0,67%, "Лукойла" — на 0,75%, префы "Транснефти" – на 0,84%, акции "Роснефти" – на 0,24%. Также снижаются бумаги "Башнефти" (префы – на 0,83%, обыкновенные акции – на 0,45%), "Татнефти" (префы – на 1,2%, обыкновенные акции — на 1,74%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,85%, обыкновенные акции – на 1,62%).

Положительную динамику показывают акции "Газпром нефти" (+0,27%) и "Русснефти" (+1,45%).

ФИНАНСИСТЫ И МЕТАЛЛУРГИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Помимо акций нефтегазовых компаний, под давлением оказались бумаги финансового сектора: акции Мосбиржи падают на 1,23%, ВТБ — на 0,76%, привилегированные акции Сбербанка — на 0,79%, его обыкновенные акции — на 2,04%.

Распродажи господствуют и в металлургическом и в горнодобывающем секторе. Акции "Норникеля" снижаются на 0,6%, НЛМК — на 1,17%, ГДР En+ — на 0,67%, акции "Русала" — на 0,62%, "Распадской — на 1,99%, ММК — на 2,15%, "Северстали" — на 1,4%. Привилегированные акции "Мечела" дешевеют на 1,64%, обыкновенные — на 2,66%.

Также снижаются акции Polymetal — на 1,1%, "Полюса" — на 1,75% и "Алросы" — на 1,05%.

"АЭРОФЛОТ" НА ВЗЛЕТЕ

Акции "Аэрофлота" в среду растут против рынка на новостях о выкупе у миноритариев 4,3% акций компании за 7,04 миллиарда рублей.

После этого сообщения акции авиаперевозчика подскакивали на 8%, а к текущему моменту они дорожают на 4,43% — до 112 рублей.

Ранее в среду компания сообщила, что совет директоров утвердил отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе у них акций "Аэрофлота". Речь идет об акционерах, которые на годовом собрании 25 июня не поддержали крупную сделку по лизингу 50 самолетов МС-21-300. Всего будет выкуплено 47,817 миллиона акций (4,3%) на общую сумму 7,039 миллиарда рублей пропорционально требованиям, заявленным акционерами.

Участники рынка также отыгрывают заявление министра транспорта РФ Евгения Дитриха о предлагаемых компенсациях авиаперевозчикам в связи с удорожанием топлива. По его словам, авиакеросин к концу года может подорожать на 30%, дополнительные расходы перевозчиков в связи с этим могут составить 50 миллиардов рублей. Из них 22,5 миллиарда рублей Минтранс предлагает субсидировать из бюджета.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах 2260-2305 пунктов, по индексу РТС — 1070-1095 пунктов, оценивает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Нефтяные цены (Brent) пробили вниз поддержку 72 доллара, поэтому на масштабный рост фондового рынка я бы не рассчитывал. Приходится закладывать в покупки негативный сценарий, когда поддержки 72 и 70 будут окончательно пробиты и начнется обвал нефтяного рынка", — говорит, в свою очередь, Андрей Верников из "Церих Кэпитал Менеджмент".

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает, что российские фондовые индексы продолжат снижаться до конца среды. Впрочем, падение может замедлиться, если Минэнерго США вечером сообщит о снижении запасов нефти в США, считает она. На этой новости цены на нефть могут отскочить вверх.