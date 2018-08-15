МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Доллар днем в среду продолжает дорожать к основным мировым валютам на новостях об ухудшении отношений США и Турции, выполняя функцию безопасного актива, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 14.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,1315 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1345 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,18 иены за доллар со 111,16 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 96,9 пункта. Ранее в ходе торгов значение достигало 96,92 пункта, что является максимумом с середины июня 2017 года.

"В свете потрясений в Турции и последующего распространения паники на другие развивающиеся рынки, доллар в значительной степени зарекомендовал себя как валюта-убежище. Если вы собираетесь пристроить свои деньги так, чтобы держаться подальше от суматохи, стоит обратить внимание на доллар",- приводит агентство Рейтер мнение управляющего филиалом State Street Bank and Trust Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. На этих новостях курс турецкой лиры упал до исторического минимума к доллару. В среду Турция в качестве ответных мер резко повысила пошлины на ввоз ряда американских товаров.

Безопасными активами, которые служат для хеджирования рисков на валютном рынке, традиционно считаются швейцарский франк и японская иена. Доллар же обычно дорожает при усилении рисковых настроений.