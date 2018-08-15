МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ на единственном в среду аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 5,849 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 97,1% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,16% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,1352% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,15% годовых. Спрос — 20,14 миллиарда рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 8 августа, разместил ОФЗ двух серий на 13,1 миллиарда рублей из предложенных 25 миллиардов.