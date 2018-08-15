МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Нефть в среду днем продолжает торговаться в "красной" зоне, инвесторы ждут данных по запасам от минэнерго США и продолжают отыгрывать статистику от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66% — до 71,96 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,97%, до 66,39 доллара за баррель.

Рынки ожидают публикации позднее в среду статистики по запасам нефти в США. Многие эксперты считают, что минэнерго страны сообщит об увеличении показателя, так как ранее о росте запасов сообщила API. По данным организации, запасы нефти в США поднялись на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 411,1 миллиона баррелей.

"Мы ожидаем, что минэнерго сообщит о росте запасов нефти примерно на 2 миллиона баррелей за счет увеличения импорта и сокращения экспорта. Сезонного роста переработки будет недостаточно для сокращения запасов нефти. По нашему мнению, после сегодняшней публикации цена Brent, вероятно, удержится ниже отметки 72 доллара за баррель до конца дня", — говорится в аналитическом обзоре "Сбербанк КИБ".