МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" вряд ли смогут подняться до цены выкупа у миноритариев, не поддержавших сделку по лизингу 50 самолетов МС-21, их потенциал роста ограничен из-за подорожавшего топлива и геополитических рисков, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Бумаги "Аэрофлота" в среду позитивно отреагировали на сообщение о выкупе у миноритариев 4,3% акций компании на 7,04 миллиарда рублей и уже поднимались на 8% — до 115,75 рубля. К 16.41 мск акции авиаперевозчика росли на 3,5% — до 111 рублей. При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,94%, следует из данных торгов Московской биржи.

Ранее в среду компания сообщила, что совет директоров утвердил отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций "Аэрофлота". Речь идет о требованиях акционеров, которые на состоявшемся 25 июня 2018 года годовом собрании проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании.

Всего будет выкуплено 47,817 миллиона акций (4,3%) на общую сумму 7,039 миллиарда рублей пропорционально заявленным акционерами требованиям.

Таким образом, "Аэрофлот" выкупит 4,3% своих акций по цене 147 рублей за бумагу.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ЕСТЬ…

"Компания "Аэрофлот" планирует выкупить у миноритариев 47,8 миллиона акций (или 4,3% от акционерного капитала) по цене 147 рублей за акцию, что на 37% выше цены вчерашнего закрытия. Выкуп должен быть закончен до 8 сентября 2018 года. Новость подбодрила инвесторов, акции уже выросли с начала торгов на 4%", — комментирует положение аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.

Сам факт выкупа еще какое-то время будет поддерживать интерес к бумаге, но не более, считает директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.

"Тут простая математика, даже если у вас есть право на выкуп, то покупая бумагу сейчас (если, например, вы продали ее после отсечки), надо помнить, что выкупят меньше 10%, а на остальное у вас обычный рыночный риск", — говорит собеседник агентства.

…НО ОН ОГРАНИЧЕН

Копылов из УК "Альфа-Капитал" не ожидает, что цена за акцию достигнет уровня 147 рублей в среднесрочной перспективе, особенно учитывая негативный новостной фон вокруг новых санкций США. По его мнению, цена акции может подняться до 130 рублей в течение года, если государство просубсидирует компанию с целью частично компенсировать выросшие затраты на авиационное топливо.

Во вторник министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о предлагаемых компенсациях авиаперевозчикам в связи с удорожанием топлива. По его словам, авиакеросин к концу года может подорожать на 30%, дополнительные расходы перевозчиков в связи с этим могут составить 50 миллиардов рублей. Из них 22,5 миллиарда рублей Минтранс предлагает субсидировать из бюджета.

"Предложение государства частично компенсировать выросшие затраты поможет, но тоже непонятно, полностью ли это компенсирует возросшие затраты или только частично. Скорее всего, издержки могут оказаться больше", — полагает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

"Акции повысятся, но надо учитывать, что выкупается не весь пакет миноритариев, а только у не поддержавших сделку по 50 МС-21. Рост будет, может быть, до 125 рублей будут расти акции. Большему росту будет мешать дорогое топливо, во-вторых, возможные американские санкции. Это не даст им подняться выше 125 рублей", — считает аналитик.

Иван Манаенко из ИК "Велес Капитал" отмечает, что между тем в настоящее время бумага находится под давлением растущих издержек, как на топливо, так и персонал.

"Падение рубля добавляет маржинальности, но в целом бьет по выручке — люди ищут альтернативные билеты, отказываются от полетов. С начала года по акции шли понижения справедливых оценок компании инвестдомами и третий квартал вряд ли изменит картину. Возможные санкционные ограничения также нельзя до конца списывать. На наш взгляд, текущий потенциал в акции ограничен 125-130 рублями, тогда как расти до этих уровней мы можем на протяжении еще 6 месяцев", — добавляет он.