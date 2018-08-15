МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду на Лондонской фондовой бирже (LSE) перешли к отрицательной динамике, при этом Evraz дешевеет уже на 6%, растут в цене только расписки ВТБ и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск стоимость акций Evraz снижалась на 6,2%, до 4,855 фунта стерлингов (6,2 доллара).

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,96% — до 6,31 доллара, "Лукойла" — на 3,15%, до 64,87 доллара, "Новатэка" — на 3,16%, до 151,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,79% — до 4,14 доллара, "Газпром нефти" — на 0,9%, до 24,72 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,26% — до 1,33 доллара, Сбербанка — опускалась на 3,9%, до 11,4 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивались в цене на 1,11%, до 18,16 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 1,92% — до 16,25 доллара, "Северстали" — на 2,66%, до 15,02 доллара, НЛМК — на 2,03%, до 22,72 доллара.

Бумаги "Магнита" теряли в цене 1,32% — до 14,8 доллара, "Ленты" — дешевели на 1,48%, до 4,48 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" снижалась на 0,24% — до 2,49 доллара.