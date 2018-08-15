МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером усилил снижение вслед за резким падением нефти и продолжающимся снижением рубля, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к 18.08 мск снижался на 1,52% — до 2248,25 пункта, индекс РТС — на 2,75%, до 1051,76 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,07 рубля — до 67,41 рубля, курс евро — на 1,01 рубля, до 76,3 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,51% — до 70,64 доллара за баррель.

ИНДЕКСЫ УСИЛИЛИ СНИЖЕНИЕ

"Усиление снижения основных российских индексов произошло на резком снижении цен на нефть, которые падают более чем на 2% и торгуются у уровня 70,6 доллара за баррель, а также цен на металлы, например, палладий падает более чем на 6%, платина – почти на 5%, алюминий теряет больше 2%. К тому же рубль после небольшого укрепления снижается, доллар уже обновил вчерашний максимум, что объясняет более сильное падение индекса РТС. На российские бумаги давит и негатив зарубежных площадок", — прокомментировал РИА Новости аналитики "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"На российском рынке падают практически все бумаги, за исключением "Аэрофлота" на объявлении выкупа некоторого количества акций и "Мегафона" на новостях, связанных с делистингом его бумаг в Лондоне", — добавил он.

"Народный Банк Китая сегодня дал четкий сигнал на готовность к резкой девальвации юаня. Как только это случится, тряханет и все фондовые рынки, особенно американский, и, возможно, рынок долга, и, конечно, валютный рынок… Китайские биржевые индексы сегодня рухнули почти на 3%, японский Nikkei просел на 0,7%. В Европе рынки пока теряют около 0,7%, а фьючерсы на основные американские биржевые индексы опускаются на 0,5%. Российские бумаги сегодня падают на фоне снижения цен на все сырьевые активы", — добавляет Василий Олейник из "Финама".

"На российском рынке сохраняется высокая волатильность на фоне потока негативных новостей из Турции, где ситуация остается весьма напряженной – увеличены тарифы на импорт американских товаров, и противостояние с США продолжает обострять и так не простую ситуацию в экономике. Турецкие новости провоцируют оттоки капитала из всех развивающихся рынков, и российский здесь не исключение", — прокомментировала РИА Новости Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Аэрофлота" подскакивали на 8% после сообщения о выкупе у миноритариев 4,3% акций компании на 7,04 миллиарда рублей. К текущему моменту акции "Аэрофлота" дорожали на 4,43% — до 112 рублей (уже поднимались на 8% — до 115,75 рубля).

Акции "Мегафона" поднимаются на 2,29% (уже поднимались на 2,6%).

Ранее в среду компания сообщила, что она в рамках действующего кредитного соглашения привлекла 21 миллиард рублей в Альфа-банке на выкуп своих акций.

Во вторник после закрытия торгов на Московской бирже компания сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила выкуп "дочкой" "Мегафона" — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — выкуп до 20,8% акций материнской компании.

Акции "Газпрома" снижаются на 1,08%, "Лукойла" — на 2,07%, префы "Транснефти" – на 1,26%, акции "Роснефти" – на 0,95%, также снижаются бумаги "Башнефти" (префы – на 0,65%, обыкновенные акции – на 0,3%), бумаги "Татнефти" (префы – на 1,62%, обыкновенные акции — на 1,53%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 1,72%, обыкновенные акции – на 2,5%).

Также падают бумаги Сбербанка (префы – на 1,21%, обыкновенные акции – 2,89%), акции ВТБ (-0,69%) и акции Московской биржи (-2,04%).

Акции "Норникеля" снижаются на 0,27%, НЛМК — на 0,36%, ГДР En+ — на 1,51%, акции "Русала" — на 0,82%, "Распадской — на 2,15%, ММК — на 1,48%, "Северстали" — на 1,43%. Привилегированные акции "Мечела" падают на 2,76%, обыкновенные — на 4,36%.

Также снижаются акции Polymetal — на 1,21%, "Полюса" — на 3,67% и "Алросы" — на 145%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Ситуация может начать стабилизироваться по мере снижения рисков на турецком рынке, где принимаются экстренные меры для того, чтобы остановить ослабление лиры. Пока же аппетит к риску на глобальных рынках снижается, инвесторы будут проявлять максимальную осторожность в ближайшее время", — считает Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает продолжение снижения российского рынка акций в ближайшие дни.